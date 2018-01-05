Иллюстративное фото с сайта alay.kz В чат-канал Telegram акимата Атырауской области обратилась жительница г.Атырау по имени Гульназ. По словам женщины, инватакси перестало осуществлять свою работу. - Почему инватакси не ездит? Когда возобновится перевозка инвалидов? Сказали, что акимат не финансирует. Все инвалиды сидят все дома и не могут выехать на лечение, работу, - пожаловалась Гульназ. Из ответа представителя городского отдела координации на запрос местной жительницы стало известно, что перевозка инвалидов на специальном транспорте - инватакси начнет свою работу после проведения конкурса госзакупок и определения победителя. Отметим, что сегодня в Атырау действуют 7 инватакси, занимающихся перевозкой людей с ограниченными возможностями. 5 машин перевозят инвалидов 1 группы: колясочников, людей с диагнозом ДЦП и постинсультных больных. Еще два такси перевозят незрячих людей, инициатором перевозок выступило общество слепых, услуги по транспортировке данной категории людей осуществляются в рамках госзаказа.