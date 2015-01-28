Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД в микрорайоне Авангард города Атырау задержали гражданина подозреваемого в хранении наркотиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Иллюстративное фото с сайта infosmi.net Иллюстративное фото с сайта infosmi.net Во время проверки по месту жительства полицейские обнаружили три стеклянные посуды, наполненные темно-зеленой сушеной травой со специфическим запахом. По заключению экспертизы изъятое вещество оказалось  марихуаной  общим весом более 500 граммов. - Задержанный гражданин 1968 года рождения водворен в изолятор временного содержания, - сообщила руководитель пресс-службы ДВД  Гульназира МУХТАРОВА.