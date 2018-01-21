Фото из архива МГ По словам девушки, 19 января в 8.00 она ехала по ул.Сатпаева, однако при подъеме на Центральный мост ее машина заглохла. К счастью, через 5 минут к ней на помощь подоспел сотрудник батальона ДПС, который помог ей спуститься на машине с моста. - Я была в таком смятении: за мной машины, пробки, недовольные люди. А полицейский помог мне спуститься на моей же машине в гололед, иначе я бы создала большую пробку в час пик и замерзла, - рассказывает девушка. Оказалось, что Гульнур написала благодарственное письмо на имя лейтенанта полиции Турарбека САТЫБАЕВА и оставила его в УВД г.Атырау. Напомним, что летом прошлого года Турарбек САТЫБАЕВ в сильную жару помог инвалиду добраться до пункта назначения, погрузив его коляску в багажник. Добрые поступок успели запечатлеть очевидцы. Полгода назад полицейский носил звание младшего сержанта.Камилла МАЛИК