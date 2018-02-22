В Атырау полицейский осужден за получение взятки от граждан Узбекистана

Сержант батальона дорожно-патрульной службы потребовал взятку от пассажиров автомобиля за непристегнутые ремни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта youvision.kz Уголовное дело в согласительном порядке в отношении полицейского по ч.2 ст.366 УК РК - "Получение взятки" было рассмотрено в суде №2 г. Атырау. Из материалов дела стало известно, что подсудимый, являясь сержантом батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД, в ноябре 2017 года при дежурстве на трассе Атырау-Доссор остановил автомашину под управлением гражданина Республики Узбекистан. - При досмотре д

Из материалов дела стало известно, что подсудимый, являясь сержантом батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД, в ноябре 2017 года при дежурстве на трассе Атырау-Доссор остановил автомашину под управлением гражданина Республики Узбекистан.

- При досмотре данного автомобиля полицейский заметил непристегнутых пассажиров - еще двоих граждан Республики Узбекистан. Предупредив нарушителей, что составит протокол об административном правонарушении, потребовал у водителя взятку в размере 14 000 тенге, - сообщили в пресс-службе суда №2 г. Атырау.

Учитывая признание вины подсудимого, суд приговорил полицейского к административному штрафу в размере 60-кратной суммы взятки - 840 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор суда не вступил в законную силу.