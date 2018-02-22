<p><strong>Администрация сайта «Мой ГОРОД»</strong>: информационное агентство «mgorod.kz».</p>
<p><strong>Собственник</strong>: ТОО «Медиастарт 2012».</p>
<p>Свидетельство о постановке на учёт ППИ №KZ55VPI00069267 от 28.04.2023 года, выдано МИОР РК.</p>
<p>Дата и номер первичной постановки на учёт №16487-ИА от 04.05.2017.</p>
<p><strong>Директор</strong>: Карин Е.</p>
<p><strong>Главный редактор</strong>: Кайнеденова А.Б.</p>
<p class="mg-footer__address">Уральск, улица Нурпеисовой, 12/1, офис №102.</p>
<p><em>Материалы, опубликованные со знаком ®, а также под рубриками «Новости компаний», «Бизнес» и «Выборы» носят рекламный характер. Ответственность за них несёт рекламодатель.</em></p>
В Атырау полицейский осужден за получение взятки от граждан Узбекистана
Сержант батальона дорожно-патрульной службы потребовал взятку от пассажиров автомобиля за непристегнутые ремни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта youvision.kz Уголовное дело в согласительном порядке в отношении полицейского по ч.2 ст.366 УК РК - "Получение взятки" было рассмотрено в суде №2 г. Атырау. Из материалов дела стало известно, что подсудимый, являясь сержантом батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД, в ноябре 2017 года при дежурстве на трассе Атырау-Доссор остановил автомашину под управлением гражданина Республики Узбекистан. - При досмотре д
Сержант батальона дорожно-патрульной службы потребовал взятку от пассажиров автомобиля за непристегнутые ремни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта youvision.kz
Уголовное дело в согласительном порядке в отношении полицейского по ч.2 ст.366 УК РК - "Получение взятки" было рассмотрено в суде №2 г. Атырау.
Из материалов дела стало известно, что подсудимый, являясь сержантом батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД, в ноябре 2017 года при дежурстве на трассе Атырау-Доссор остановил автомашину под управлением гражданина Республики Узбекистан.
- При досмотре данного автомобиля полицейский заметил непристегнутых пассажиров - еще двоих граждан Республики Узбекистан. Предупредив нарушителей, что составит протокол об административном правонарушении, потребовал у водителя взятку в размере 14 000 тенге, - сообщили в пресс-службе суда №2 г. Атырау.
Учитывая признание вины подсудимого, суд приговорил полицейского к административному штрафу в размере 60-кратной суммы взятки - 840 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор суда не вступил в законную силу.