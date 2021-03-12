В Атырау полицейский спас двух подростков, провалившихся под лед

Ослабленные дети не могли самостоятельно выбраться из ледяной воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел 11 марта около 20.00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, двое 15-летних подростков из поселка Балыкшы провалились под лед. – Крик о помощи детей услышал капитан полиции Аскар Кабдуллаев, который находился неподалеку и сразу же бросился к спасению детей. Ослабленные дети не могли самостоятельно выбраться из ледяной воды. Аскар, вытащив обоих подростков из воды, отвез детей в свой дом, расположенный неподалеку и вызвал сотрудников скоро