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Социум

В Атырау полицейский спас двух подростков, провалившихся под лед

Ослабленные дети не могли самостоятельно выбраться из ледяной воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел 11 марта около 20.00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, двое 15-летних подростков из поселка Балыкшы провалились под лед. – Крик о помощи детей услышал капитан полиции Аскар Кабдуллаев, который находился неподалеку и сразу же бросился к спасению детей. Ослабленные дети не могли самостоятельно выбраться из ледяной воды. Аскар, вытащив обоих подростков из воды, отвез детей в свой дом, расположенный неподалеку и вызвал сотрудников скоро
Арайлым Усербаева
В Атырау полицейский спас двух подростков, провалившихся под лед
Ослабленные дети не могли самостоятельно выбраться из ледяной  воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау полицейский спас двух подростков, провалившихся под лед
В Атырау полицейский спас двух подростков, провалившихся под лед
Случай произошел 11 марта около 20.00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, двое 15-летних подростков из поселка Балыкшы провалились под лед. – Крик о помощи детей услышал капитан полиции Аскар Кабдуллаев, который находился неподалеку  и сразу же бросился к спасению детей. Ослабленные дети не могли самостоятельно выбраться из ледяной  воды. Аскар, вытащив обоих подростков из воды, отвез детей в свой дом, расположенный неподалеку и вызвал сотрудников скорой помощи. Имена спасенных детей - Владимир и Данил, один - студент колледжа, другой - ученик 8 класса. Родители подростков выражают огромную  благодарность полицейскому, который спас их, - сообщили в полиции. По словам врачей, в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДП Атырауской области
полицейский подросток

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