Новое место экстремального отдыха подарил городу меценат Ерлан Табылдиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Скейт-парк общей площадью 1600 кв м открыли в 379-й день рождения города Атырау. Отмечается, что парк также был создан в рамках Года молодежи в Казахстане. Новый скейт-парк состоит из четырёх зон: зоны для катания, площадки для занятия кросфитом, площадки для стритбола, а также зоны общепита. Находится скейт-парк в европейской части города, неподалеку от здания "Казтрансойл". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.