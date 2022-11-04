- В Саратове истребили большое количество собак и кошек. Город захватили крысы. Более 400 заболели геморрагической лихорадкой. Были и летальные исходы. 70% крыс уничтожают собаки. Просто констатирую факт, - написал комментарий пользователь Ерлан.В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области нам ответили, что дератизацией (комплексные меры по уничтожению грызунов) занимаются частные компании или специализированные учреждения. И жителям нужно обратиться к ним. Юридические и физические лица должны уничтожать грызунов за свой счёт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Атырау пожаловались на нашествие крыс в квартирах
Подписчики Facebook-паблика «Глас народа!» заявили, что крысы добрались до квартир второго этажа. Фото опубликовано в социальной на Facebook Мадиной Сотниковой Автор поста Мадина Сотникова попросила не отлавливать собак и кошек, которые могли бы бороться с грызунами. А так многоэтажный дом на улице Махамбета Утемисова кишит крысами, которые добрались до квартир на втором этаже. Комментаторы поддержали автора. - В Саратове истребили большое количество собак и кошек. Город захватили крысы. Более 400 заболели геморрагической лихорадкой. Были и летальные исходы. 70% крыс уничтожают собаки. Просто