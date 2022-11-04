В Атырау пожаловались на нашествие крыс в квартирах

Подписчики Facebook-паблика «Глас народа!» заявили, что крысы добрались до квартир второго этажа. Фото опубликовано в социальной на Facebook Мадиной Сотниковой Автор поста Мадина Сотникова попросила не отлавливать собак и кошек, которые могли бы бороться с грызунами. А так многоэтажный дом на улице Махамбета Утемисова кишит крысами, которые добрались до квартир на втором этаже. Комментаторы поддержали автора. - В Саратове истребили большое количество собак и кошек. Город захватили крысы. Более 400 заболели геморрагической лихорадкой. Были и летальные исходы. 70% крыс уничтожают собаки. Просто