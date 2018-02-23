В Атырау предприниматель нанес ущерб государству на 52 млн тенге

Директор строительной фирмы долгое время укрывался от уплаты налогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта baikal-info.ru В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследовании (СЭР) департамента государственных доходов по Атырауской области, установлен факт уклонении от уплаты налогов в бюджет руководителем ИП "Сам-Строй". - Предприниматель путем сокрытия и фальсификации бухгалтерских и иных документов вел свой бизнес на территории Атырауской области на сумму свыше 600 млн тенге за наличный расчет. Согласно акту до