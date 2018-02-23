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Социум

В Атырау предприниматель нанес ущерб государству на 52 млн тенге

Директор строительной фирмы долгое время укрывался от уплаты налогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта baikal-info.ru В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследовании (СЭР) департамента государственных доходов по Атырауской области, установлен факт уклонении от уплаты налогов в бюджет руководителем ИП "Сам-Строй". - Предприниматель путем сокрытия и фальсификации бухгалтерских и иных документов вел свой бизнес на территории Атырауской области на сумму свыше 600 млн тенге за наличный расчет. Согласно акту до
gorod
В Атырау предприниматель нанес ущерб государству на 52 млн тенге
Директор строительной фирмы долгое время укрывался от уплаты налогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта baikal-info.ru В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследовании (СЭР) департамента государственных доходов по Атырауской области, установлен факт уклонении от уплаты налогов в бюджет руководителем ИП "Сам-Строй". - Предприниматель путем сокрытия и фальсификации бухгалтерских и иных документов вел свой бизнес на территории Атырауской области на сумму свыше 600 млн тенге за наличный расчет. Согласно акту документальной налоговой проверки, проведенной сотрудниками управления аудита налоговой службы департамента, сумма причиненного ущерба государству составила 52 091 834 тенге, - сообщили  в пресс-службе ДГД. Приговором суда предприниматель признан виновным по ст.239 ч.1 УК РК - «Доведение до неплатежеспособности» и по ст.244 ч.1 УК РК - «Уклонение гражданина от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет», решением суда на 3 года лишен права занимать должности, предусматривающие материальную ответственность, и на 1 год и 6 месяцев определен режим пробации. Ерлан ОМАРОВ  
суд налоги

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