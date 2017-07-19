IPSS

По словам руководителя регионального филиала НК "Казахинвест" Азамата АСЫЛБЕКОВА, данная программа предусматривает перемещение производств из-за рубежа на территорию Казахстана. В рамках программы в регионе уже действуют несколько подобных заводов. - В данном случае инвестором выступает Британская компания, это один из мировых лидеров в нефтесервисном секторе. Первые инвестиции составили 300 тысяч фунтов стерлингов и предполагают первую стадию производства. Всего стадий развития 5, рассчитанные на пять лет и предполагающие на пике выпуск полного комплекта трубопроводной арматуры. Что касается инвестиций, то через пять лет их объем превысит 6 миллионов фунтов стерлингов, - рассказал Азамат АСЫЛБЕКОВ. Как сообщил руководитель департамента энергетики при министерстве по торговле и инвестициям Великобритании Кэмпбелл КЕИР, британских бизнесменов привлекает благоприятный инвестиционный климат в Казахстане и меры поддержки подобных производств со стороны государства. Если говорить об экономических отношениях региона и соединенного королевства, то последние данные показывают значительный рост товарооборота. Только за пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого он вырос в два раза и составил почти 123 миллиона долларов США. На сегодня в области работают 126 предприятий с участием британского капитала.