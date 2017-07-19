По словам спикера, для удобства жителей на линии водопровода ХВС и ГВС началась работа по установке в квартирах и в индивидуальных жилых домах приборов учета воды с дистанционным снятием показаний. Приборы будут устанавливаться в рассрочку на 2 года, ежемесячная оплата составит 540 тенге. Общая стоимость счетчика казахстанского производства и сборки - 13 тысяч тенге. - В настоящий момент в городе уже установлены порядка 100 единиц приборов учета. Работа в данном направлении продолжается. Во втором полугодии текущего года начнутся работы по установке в 50 пригородных поселках систем учета воды с дистанционным снятием показаний. Данное мероприятие позволит локализовать участки, где происходят потери воды, значительно снизить коммерческие потери воды, в том числе и несанкционный отбор воды из трубопроводов, - сообщил Андрей ТАШЛЫКОВ. Теперь контролеру совсем не нужно заходить в дом или квартиру к местным жителям, новые приборы приборы будут передавать показания холодной и горячей воды онлайн на интернет-сервер КГП "Атырау Су Арнасы". Отметим, что новые приборы учета в Атырау будут устанавливаться по положительному примеру Южно-Казахстанской области.