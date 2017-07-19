Родители Рамины МУХАМЕДЬЯРОВОЙ недовольны лечением ребенка в Областной детской больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pomosh_mg-2 Почти два месяца малышка находилась в реанимации Областной детской больницы. Родители Рамины уверены, что их дочь можно спасти. Для этого ее нужно срочно отправить на лечение в ведущие республиканские центры. Но медики пока запрещают это делать. По словам родителей малышки, их дочь росла здоровой. Но в полгода у ребенка начались судороги. В областной инфекционной больнице девочке сделали пункцию спинного мозга. Тогда был поставлен диагноз - кровоизлияние в мозг, которое привело к инсульту. Ребенка доставили в реанимацию областной детской больницы. - Она находится в больнице два месяца. За это время никаких улучшений. Только еще хуже стало. Дочка кричит от боли постоянно. Только когда спит, расслабляется. Сейчас ей не дают никаких медикаментов. Врачи не знают, как ее лечить. В центре материнства и детства нам отказали в помощи, не объяснив причин. Я не хочу, чтобы моя дочь умерла или на всю жизнь осталась инвалидом, - говорит Руслан Мухамедьяров. Медики областной детской больницы сообщили, что ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Проводились консультации со специалистами Национального научного центра материнства и детства. Но болезнь оказалось серьезной - из-за инсульта пострадали некоторые отделы мозга. Девочка нуждается в курсе реабилитации. - Мы считаем необходимым провести паллиативное лечение. В республиканском центре материнства и детства заявили, что они могут принять девочку на лечение через 6 месяцев после обнаружения заболевания. Везти малышку сейчас очень опасно. Она может умереть, - отметил заместитель директора областной детской больницы Александр Гехман. В областной детской больнице пообещали сделать все возможное для лечения маленькой Рамины. Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апоплексия (др.-греч. ἀποπληξία «паралич») — острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии. pomosh_mg pomosh_mg-1 Dja3DNy8UaE Руслан АЛИМОВ Фото автора