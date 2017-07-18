Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил директор КГП "Атырау Су Арнасы" Андрей ТАШЛЫКОВ. - Отключение воды связано с сезонным хлорированием водоочистных сооружений и распределительных сетей города. Таким образом, холодной воды в квартирах жителей Атырау не будет с 23.00 часов 19 июля до 06.00 часов 20 июля, - сообщил Андрей ТАШЛЫКОВ. Отметим, что подача воды будет прекращена в самом городе, в пригородных сельских округах и Макатском районе. Камилла МАЛИК