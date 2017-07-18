Закончилось строительство 100 одноэтажных домов для жителей села Берёзовка и Бестау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". araltal (2) Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ лично осмотрел построенные дома. -В целом дома хорошие. Единственное - почему не предусмотрели тротуар от уличной дороги к жилому двору. Как люди должны тут ходить? - задался вопросом Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам замакима Бурлинского района Кайрата УТЕГЕНОВА, в 2008 году на этой территории был разработан план детальной планировки для жителей Аксая, стоящих в очереди на землю. - Но в связи с необходимостью определенная часть земли была передана КПО б.в. для дальнейшего строительства домов для жителей сёл Берёзовка и Бестау. Здесь построено 100 домов - 50 трехкомнатных и 50 четырехкомнатных. В 3-комнатных домах площадь составляет 90-95 квадратных метров, в четырехкомнатных - 102-105 квадратных метра. В каждом доме есть электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, имеется индивидуальный септик и нависная котельная. Помимо того,по желанию жителей в каждом дворе пробурили колодцы, чтобы люди могли заниматься огородами. Также есть хозпостройка площадью 24 квадратных метра, - пояснил Кайрат УТЕГЕНОВ. Заместитель акима Бурлинского района отметил, что площадь территории дворов составляет 8-12 соток. - В Аралтале строится дорога протяженностью 8 километров вместе с бордюрами, тротуарами и уличным освещением. Переселение планируется начать с середины августа. Кроме того, планируется запустить новый автобусный маршрут, который будет возить детей в школу из соседних сел, - заявил Кайрат УТЕГЕНОВ. Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых обратились в больницу28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря 2014 года в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. В конце марта среди жителей злополучного села провели анкетирование, где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. Позже власти ЗКО прокомментировали, что действительно вопрос переселения обсуждается. 24 июня в поселке Березовка Бурлинского района ЗКО местные власти провели сход с жителями, где обсудили этапы и сроки переселения. Первый этап переселения завершился в декабре 2015 года. araltal (1) Фото автора