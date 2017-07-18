иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН, 17 июля в поселке Мичурино Зеленовского района ЗКО был задержан 33-летний житель села, который выращивал в своем дворе коноплю. - К нам поступила информация о том, что в поселке Мичурино мужчина во дворе своего дома культивирует коноплю. Всего изъято было 55 кустов и 24 горшка с растением - конопля. Также у него дома были обнаружены лампы дневного света и пульверизатор для орошения растений, - отметил Андрей ХЛЕВИН. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 300 УК РК - "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", а владелец плантации был отпущен под подписку о невыезде. Кроме того, стало известно, что мужчина является выпускником программы "Болашак". Однако в полиции заявили, что такой информацией не владеют, но пообещали уточнить её. К слову, в 2017 году в ЗКО было возбуждено 5 уголовных дел по фактам культивации конопли.