9-летний Ержан МАКСИМ завоевал второе место на международном конкурсе "Славянский базар", который проходил в Витебске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pevec_mg Как рассказала мама юного певца Гульмира АЛИБЕК, вокальный конкурс проходил в Витебске с 10 по 13 июля. - За второе место приз был две тысячи долларов, однако его разделили между сыном и конкурсанткой из Болгарии, и деньги поделили поровну. Сын выиграл одну тысячу долларов, - рассказала мама Ержана МАКСИМА. Сейчас юный певец готовится к своему отчетному концерту, который пройдет в ДК "Молодежи" в конце сентября. Напомним, 9-летний Ержан Максим завоевал первое место на фестивале San-Remo Junior в Италии.