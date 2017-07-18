Фото с zello_atyrau По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, ДТП произошло 17 июля около 6 часов вечера на ул.Амандосова. - Водитель автомобиля марки "Лада 21705" повернул налево, в это время его обгоняла машина марки "Лада 21703". Произошло столкновение. В результате чего "Лада 21703" по инерции сбила пешехода 1959 года рождения, после чего этот же автомобиль ударил припаркованную неподалеку от места ДТП "Шевроле Тавелла". От столкновения "Шевроле" врезалась в аптеку, - сообщили в пресс-службе. Пострадавший 58-летний пешеход был госпитализирован в Областную больницу с переломом тазобедренной части. После результатов всех соответствующих экспертиз по данному факту будет возбуждено уголовное дело. bPEyZuJ7v8M