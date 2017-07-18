Аким поселка Караоба Казталовского района ЗКО Нургали ДУЙСЕКОВ вручил грамоту бывшему военруку школы Айдосу ГАБДУЛКАРИМОВУ к 25-летию независимости Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болата ИСКАКОВА, инцидент был решен без рассмотрения совета по этике. - Сельский аким наказания не понес. Грамоту он вручил военруку за работу, а не за то, что у них произошел конфликт со старшеклассником, - отметил Болат ИСКАКОВ. Стоит отметить, что с начала 2017 года советом по этике ЗКО было рассмотрено 28 дисциплинарных дел. По итогам к ответственности был привлечен 21 госслужащий, из них 6 за нарушение норм этического кодекса и 15 за совершение проступков, дискридитирующих госслужбу. Напомним, 4 октября, в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил 10-классника во время игры в футбол. При избиении присутствовал учитель истории, причастность которого сейчас выясняется. После подростка доставили в областную детскую больницу с диагнозом - размозжение яичка. Родители сразу написали заявление в полицию. Позже стало известно, что военрук и учитель истории уволились. 