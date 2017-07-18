Ярмарка вакансий пройдет 21 июля в 10.00 в Областном казахском драматическом театре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики ЗКО Аян САКОШЕВ, работодатели предложили уже более 1500 вакансий. - В этом году в ЗКО 7478 выпускников закончили высшие учебные заведения. Из них 2152 - педагоги, 401 специалист в сфере сельского хозяйства и 2156 - представители технических профессий, - отметил Аян САКОШЕВ. - Количество безработной молодежи на 1 июля 2017 года составляет 787 человек. Между тем, с начала года в области было трудоустроено 2410 человек, 723 из них направлены на общественные работы. По программе "С дипломом в село" в поселки отправились 364 молодых специалиста, которым было выдано подъемное пособие в размере 175,3 млн тенге.