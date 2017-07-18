Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики ЗКО Аян САКОШЕВ, работодатели предложили уже более 1500 вакансий. - В этом году в ЗКО 7478 выпускников закончили высшие учебные заведения. Из них 2152 - педагоги, 401 специалист в сфере сельского хозяйства и 2156 - представители технических профессий, - отметил Аян САКОШЕВ. - Количество безработной молодежи на 1 июля 2017 года составляет 787 человек. Между тем, с начала года в области было трудоустроено 2410 человек, 723 из них направлены на общественные работы. По программе "С дипломом в село" в поселки отправились 364 молодых специалиста, которым было выдано подъемное пособие в размере 175,3 млн тенге.