Иллюстративное фото с сайта www.soroka.by - Для меня в первую очередь очень важны здоровье и безопасность людей. Воду, естественно, людям мы даем. Сейчас, даже выходя в отпуск, помимо зарплаты и отпускных, мы также выплачиваем своим сотрудникам материальную помощь на лечение в размере оклада, - сообщил Самат ТУРНИЯЗОВ. По словам спикера, если в прошлом году дорожных рабочих на предприятии насчитывалось всего 108 человек, на сегодняшний день при штате 350 человек на дорогах нефтяной столицы трудятся 320 человек. Если в прошлом году при вывозе мусора трудилось 85 водителей, то на сегодня их число колеблется от 107 до 110, при штате 124 человека. Напомним, что зимой в сильный мороз дорожным рабочих в Атырау поили горячим чаем и угощали беляшами, а также в течение всего рабочего дня они могли согреться в рабочем транспорте.