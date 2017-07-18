Как рассказал директор АО "Уральский завод"Зенит" Вячеслав ВАЛИЕВ, скоростной катер проекта FC-19 отправится на Каспий. Он сделан по заказу пограничной службы КНБ РК. - У него водоизмещение порядка 27 тонн, этот катер предназначен для того, чтобы достичь быстроходной цели. Он развивает скорость порядка 50 узлов - это примерно 100 километров в час. Идет до 3 баллов, не снижая скорости. Это пятый по счету катер, он только немного модернизирован в плане корпусных моментов, - рассказал Вячеслав ВАЛИЕВ. По словам заместителя начальника пограничной служзбы КНБ РК Серика КАЛДЫБАЕВА, такого вида катер применяют в основном при борье с браконьерством. - Строительство катера длилось более года, уже через 10 дней начнутся испытания водного транспорта, - пояснил Серик КАЛДЫБАЕВ. Кроме того, как отметил директор завода "Зенит", они уже начали строительство корабля водоизмещением в 10 раз больше этого катера. По плану его должны сдать в эксплуатацию в 2019 году. - Новый корабль спустить на воду планируется в апреле 2019 года, - сообщил Вячеслав ВАЛИЕВ.