Скриншот с видео Об этом порталу сообщила начальник отдела метеопрогнозов и связи областного филиала РГП "Казгидромет" Кулайна МЫРЗАШЕВА. - С 18 по 21 июля на территории Атырауской области температура составит 35 - 40 градусов жары, местами даже до 41 градуса, в городе мы прогнозируем 37-39 градусов выше нуля, - рассказала Кулайна МЫРЗАШЕВА. Тем временем жители Атырау, утомленные сильной жарой, спешат поделиться своими экспериментами. Так, один из местных жителей снял видео приготовления яичницы прямо во дворе собственного дома. Молодой человек разбивает яйца на раскаленную от жары сковороду, в течение нескольких секунд блюдо доходит до полной готовности. 1nUboOwKyuw - Что можно сказать о погоде в Атырау? Готовим яичницу прямо на солнце. 40 градусов, ребят, 40! И даже 42, - комментирует свое видео молодой человек.