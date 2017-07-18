В Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов в Кыргызстане подал документы на должность кандидата в президенты бывший осужденный Шерикул уулу Мирлан, сообщает Zanoza.kg. ruka Ранее он был осужден за хранение и распространение наркотиков. В ЦИК поступило 26 заявлений - 23 от самовыдвиженцев и три решения от политических партий о выдвижении своих представителей.