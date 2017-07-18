Фамилии, имена и даже адреса должников висят на сайте АО "Жайыктеплоэнерго", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zhayikteploenergo По словам Мурата БАЙМЕНОВА, они на сайте ЖТЭ опубликовали список неплатильщиков, по которым имеется решение суда. - На сайте указаны долги, и это немалые суммы. В настоящее время свыше 200 тысяч исков подано в суд. В целях улучшения работ с потребителями мы создали 5 мобильных групп, которые вечерами, с 18.00 до 20.00,  ходят по квартирам и оповещают о задолженности, когда уже люди прриходят домой с работы, - пояснил директор ЖТЭ. Стоит отметить, что самая большая задолжность в Уральске составляет более 900 тысяч тенге. Напомним, в Уральске за задолжность ЖТЭ ограничили подачу газа на ТЭЦ, в связи с этом весь город остался без горячей воды. Кроме того, по отношению к должникам применяю все законныве меры, чтобы взыскать долги с населения. Фото Медета МЕДРЕСОВА  