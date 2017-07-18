Если жителей поймают, то им грозит штраф до 99 долларов, сообщает CNN. В документе указано, что пешеходам запрещено переходить улицу и смотреть в смартфон. Исключением могут быть случаи, когда человек пытается вызвать аварийно-спасательные службы или набрать 911. В остальных случаях жителей будут штрафовать на сумму от 15 до 99 долларов, в зависимости от того, какое по счету это нарушение. По словам члена совета и автора проекта Брэндона Элефанта (Brandon Elefante), идею ему подсказали местные школьники. "Старшеклассники обеспокоены тем, что их сверстники смотрят в смартфоны, когда переходят улицу, вместо того, чтобы оглядываться по сторонам. Современные технологии иногда заставляют людей не обращать внимание и отвлекаться", - сказал Элефанте. Против законопроекта проголосовал только один член совета. Он пояснил, что в штате есть "более насущные проблемы", например большое количество бездомных и дефицит бюджета. Законопроект направили к мэру Гонолулу Кирку Колдуэллу (Kirk Caldwell), у него есть десять суток на принятие решения. В случае одобрения запрет вступит в силу через 90 суток. Однако в совете пояснили, что глава города, скорее всего, согласится принять документ, потому что Элефанте сотрудничал с мэром при его составлении. Как отметил Gizmodo, в США из-за пешеходов, ведущих переписку при пересечении улицы, пострадали больше 11 тысяч человек с 2000 по 2011 год. Подобный запрет существует в штате Нью-Джерси с 2012 года Tengrinews.kz