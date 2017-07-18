Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев считает, что несмотря на хорошие показатели роста экономики, основная работа правительству предстоит во втором полугодии, передает корреспондент Tengrinews.kz. sag "Основная работа предстоит во втором полугодии. Надо удержать эти темпы. Нам не надо расслабляться и в дальнейшем обеспечивать рост в отраслях экономики: и центральным, и местным исполнительным госорганам", - сказал премьер-министр на заседании правительства. Как отметил глава кабмина, статистика показывает неплохие результаты, однако необходимо мониторить расходную часть бюджета. "Мы видим, что есть отстающие. Я думаю, что еще время есть, наверстаем упущенное", – отметил Сагинтаев. Как заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, по предварительным данным, в январе-июне 2017 года ВВП Казахстана вырос на 4,2 процента. В январе-июне 2016 года наблюдался рост на 0,1 процента. Положительный вклад в экономику производства товаров составил 2,6 процента, производства услуг – 1,3 процента, налогов на продукты – 0,3 процента. Драйверами роста, по словам министра, в отраслях экономики стали: промышленность - на 7,8 процента, строительство - на 5,9 процента, сельское хозяйство - на 3,1 процента, транспорт и складирование - на 3,9 процента и торговля - на 2,4 процента Tengrinews.kz