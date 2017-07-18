"Основная работа предстоит во втором полугодии. Надо удержать эти темпы. Нам не надо расслабляться и в дальнейшем обеспечивать рост в отраслях экономики: и центральным, и местным исполнительным госорганам", - сказал премьер-министр на заседании правительства. Как отметил глава кабмина, статистика показывает неплохие результаты, однако необходимо мониторить расходную часть бюджета. "Мы видим, что есть отстающие. Я думаю, что еще время есть, наверстаем упущенное", – отметил Сагинтаев. Как заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, по предварительным данным, в январе-июне 2017 года ВВП Казахстана вырос на 4,2 процента. В январе-июне 2016 года наблюдался рост на 0,1 процента. Положительный вклад в экономику производства товаров составил 2,6 процента, производства услуг – 1,3 процента, налогов на продукты – 0,3 процента. Драйверами роста, по словам министра, в отраслях экономики стали: промышленность - на 7,8 процента, строительство - на 5,9 процента, сельское хозяйство - на 3,1 процента, транспорт и складирование - на 3,9 процента и торговля - на 2,4 процента Tengrinews.kz