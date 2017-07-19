Строительство нового дома для жителей аврийного здания общежития в Аксае началось две недели назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". stroitelstvo По словам застройщика, строительство прекратилось 18 июля из-за того, что пошёл плывун (насыщенный водой грунт, обычно песок или супесь, который способен разжижаться под механическим воздействием на него, при вскрытии его котлованами и другими выработками - прим. автора). -Теперь мы ждём техническое решение для дальнейшего продолжения работы. Это не проблема, а просто рабочий момент. На стройке работает 19 человек. Срок строительства - 9 месяцев, - пояснил региональный директор ТОО "КАЕС СТРОЙ КО" Максим ПАК. Как отметили застройщики СК "Азиятехстрой", до 1 декабря они должны сдать коробку под крышу, а потом уже заниматься отделкой. - Необходимо выдержать сроки строительства, потому что это жильё ждут 90 семей. Это проблема висела годами, - сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что в 5-этажном доме будет 120 квартир, все они будут однокомнатные площадью в 35 квадратных метров, но в комнатах будет благоустройство. Помимо этого, в Аксае идёт строительство двух девятиэтажек для жителей Березовки и Бестау. Застройщик обещает закончить строительство к 15 августа. В домах уже начался монтаж лифтов, идут отделочные работы. Напомним, осенью 2016 года общежитие в Аксае было признано аварийным. Администрация колледжа потребовала, чтобы 18 семей, которые заселились туда незаконно, покинули здание.