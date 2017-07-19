В Чапаевской школе поселка Долинное Теректинского района ЗКО должны были поменять окна и систему отопления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились родители, которые обеспокоены тем, что их детям зимой вновь придется сидеть на уроках в куртках. - В феврале у нас было общешкольное собрание, где представители районного отдела образования сообщили, что на капитальный ремонт денег нет, но окна и истему отопления в школе заменят. Сейчас уже июль заканчивается, а никакие работы до сих пор не начаты. Значит, нашим детям опять придется мерзнуть на уроках, - рассказили родители. В сельском акимате отметили, что тендерные процедуры на замену 49 окон уже прошли, но пока их еще не заменили. - Заказчиком ремонта является райоо, мы просто держим этот вопрос на контроле. Что касается отопления, то средства на его замену только выделяются, надеемся, что к новому отопительному сезону работы завершатся, - рассказал аким Долинного сельского округа Талгат МАНАТАУОВ. Между тем, в Теректинском районном отделе образования отметили, что замена окон затягивается из-за поставщика. - Конкурс выиграл ИП "Сарсенбаев". В июне мы с ним заключили договор, но он теперь отказывается выполнять работы, и мы подаем на него в суд, как на недобросовестного участника госзакупок. После решения суда мы будем искать нового подрядчика. Что касается системы отопления, то конкурс еще не был объявлен, но к отопительному сезону все работы будут выполнены, - пояснили в районном отделе образования. Напомним, в феврале этого года редакцию "МГ" обращались родители учеников Чапаевской средней школы села Долинное Теректинского района с жалобой на то, что детям приходится учиться в школе при такой низкой температуре в помещениях. На отчетной встрече акима с населением Теректинского района жители села обрушились с критикой на Чапаевскую среднюю школу, где замерзают ученики. По этому вопросу аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ дал бывшему акиму района Мурату МУКАЕВУ конкретные поручения и попросил лично доложить отработанные поручения.