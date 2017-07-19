Злоумышленников, пытавшихся ограбить кафе, задержали сотрудники компании «Охрана- КМС», в очередной раз доказав оперативность и профессионализм. Тревожный сигнал поступил на пульт централизованного наблюдения в минувший понедельник в 3.25 из кафе, расположенного в районе улицы С. Тюленина. Ночные вызовы - обычное дело для сотрудников охранной компании. Ведь на сегодняшний день под крылом охранной компании находятся более полутора тысяч различных объектов, и все они привязаны к «тревожной кнопке». Уже через две минуты после сигнала экипаж мобильной группы прибыл на место происшествия, и, как оказалось, вовремя. Двое мужчин пытались проникнуть в кафе через служебный вход со двора. Грабители, заметив, что их замысел раскрыт, решили скрыться с места преступления, но и здесь потерпели неудачу, так как были задержаны сотрудниками второй мобильной группы, которая была предусмотрительно отправлена для предупреждения непредвиденных обстоятельств оперативным дежурным. Неудачливые грабители были переданы в руки сотрудников полиции г. Уральска, которые установили, что данные граждане находятся в розыске за ограбление кассы одного из торговых домов города. Благодаря проявленным оперативности сотрудников и профессионализму в руководстве оперативного дежурного в компании «Охрана-КМС» удалось избежать серьезных последствий происшествия, а также были задержаны опасные преступники, находящиеся в розыске. В очередной раз сотрудники компании «Охрана-КМС» доказали, что здесь работают настоящие профессионалы. И таких примеров на счету у сотрудников охранной фирмы сотни, и каждый раз они рискуют своей безопасностью, круглосуточно неся дозор на территории не только города, но и области. Аналогичный случай произошел примерно три месяца назад. Тогда сотрудники экипажа мобильной группы компании при патрулировании по своему маршруту обратили внимание, что возле одного из коттеджей в кустах притаился подозрительный человек. Несмотря на то, что коттедж не являлся охраняемым компанией объектом, ребята решили проверить этого человека, который всячески пытался обмануть, что якобы является родственником хозяина дома. В это же время охранники заметили, что в дом уже проникли другие соучастники преступления. Таким образом, сотрудники охраны также задержали грабителей и передали их в руки правоохранительных органов. После данного происшествия владелец коттеджа поблагодарил сотрудников компании за их бдительность и профессионализм в своей работе и сразу же заключил договор по охране их недвижимости. Более 14 лет фирма "Охрана - КМС" является одной из лучших в нашей области и за многие годы работы уже не раз доказывала эффективность своей работы, высокий профессионализм в защите интересов по охране имущества своих клиентов. Пока готовилась эта статья, сотрудники компании «Охрана-КМС» снова отличились, задержав очередных правонарушителей. 18 июля в 00.37 по тревоге мобильная группа выехала на место охраняемого объекта, где двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения пытались перелезть через забор из металлического профлиста на частную территорию. Один из них поранился о железо. Охранники задержали правонарушителей и вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь для поранившегося преступника. Так, сотрудники охранного агентства еще раз предотвратили попытку проникновения и хищения материальных ценностей с охраняемого компанией объекта. Четкая и слаженная работа всех подразделений ТОО «Охрана-КМС» не оставляет шанса злоумышленникам скрыться с места преступления. Новости Компаний.