Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, в этом году отремонтирорвано 17 улиц в Аксае, а Также проложено 30 км дороги, которая соединит Бурлинский и Сырымский районы, то есть соединение будет с республиканской трассой, которая ведёт на Актобе. - Проект рассчитан на два года. В этом году подрядчики выполнят 50% работы. Сама протяженность этого участка составляет 110 км, эту дорогу будем делать в три этапа - примерно 3-4 года. На это выделено 1,8 млрд тенге, - сообщил аким ЗКО. - По программе "Нурлы жол" выделено 9 млрд тенге. Участок дороги республиканской трассы, ведущий в сторону Саратова, завершим до осени. До границы останется 18 километров дороги, ее мы сделаем в следующем году.