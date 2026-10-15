В Атырау проходит этап Кубка Казахстана по шахматам с призовым фондом 100 тысяч долларов

За победу борются больше 200 гроссмейстеров и мастеров из 23 стран.

В Атырау начался международный шахматный турнир "Atyrau Open 2026" с общим призовым фондом в 100 тысяч долларов. За победу борются больше 200 гроссмейстеров и мастеров из 23 стран. Это третий этап Кубка Казахстана по классическим шахматам, организованный при поддержке областного акимата, управления спорта и Казахстанской федерации шахмат.

На открытии участников поприветствовал аким Атырауской области Болат Акчулаков. Он отметил, что принимать турнир такого уровня - большая честь и отличный шанс укрепить международные спортивные связи.

- Для нашего региона это важное событие. Такие состязания помогают шахматистам расти профессионально, сближают страны и дарят зрителям захватывающие партии. Уверен, турнир пройдет ярко и интересно. Желаю всем удачи и красивых побед! - сказал глава региона.

За шахматными досками встретились игроки из Казахстана, Узбекистана, Индии, Азербайджана, Армении, Китая, Ирана, Вьетнама, Монголии, Южной Кореи, Швеции, Турции и других государств.

Турнир разделен на две категории:

Masters - для профи с рейтингом FIDE от 2600 и выше (призовой фонд - 90 тысяч долларов).

Open - для участников с рейтингом до 2600 (призовой фонд - 10 тысяч долларов).

Матчи идут с 12 по 20 октября по швейцарской системе в девять туров с пересчетом рейтинга FIDE. Контроль времени классический - по 90 минут на партию плюс 30 секунд за каждый ход.

Атырауский этап продолжает серию Кубка Казахстана: первый турнир "Aktobe Open 2026" прошел в июне в Актобе, второй ("Oskemen Open 2026") - в июле в Усть-Каменогорске. По итогам соревнований в Атырау определятся сильнейшие игроки, которые пройдут в финал Кубка.

Помимо основных баталий, программа фестиваля получилась очень насыщенной: организаторы подготовили детский блиц-турнир для ребят до 10 лет, обучающий семинар для тренеров, открытие шахматного кабинета имени Г. А. Айдаралиева, а также сеанс одновременной игры с именитыми гроссмейстерами.