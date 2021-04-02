В Атырау пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка пройдет 3 апреля на рынке "Аламан", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили в пресс-службе акимата Атырау, 3 апреля с 09.00 до 14.00 перед рынком «Аламан» (м/р Атырау-2, строение 20 а, рынок «Аламан») состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей и оптовых поставщиков города Атырау, Жылыойского и Исатайского районов. Кроме этого, в акимате сообщили, что конечные остановки маршрутов №1, 3, 20 были перенесены на территорию рынка «Аламан». Также через рынок «Аламан» проезжают маршруты №10, 55, 62. Маршрут №1: Пар