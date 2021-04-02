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Социум

В Атырау пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка пройдет 3 апреля на рынке "Аламан", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили в пресс-службе акимата Атырау, 3 апреля с 09.00 до 14.00 перед рынком «Аламан» (м/р Атырау-2, строение 20 а, рынок «Аламан») состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей и оптовых поставщиков города Атырау, Жылыойского и Исатайского районов. Кроме этого, в акимате сообщили, что конечные остановки маршрутов №1, 3, 20 были перенесены на территорию рынка «Аламан». Также через рынок «Аламан» проезжают маршруты №10, 55, 62. Маршрут №1: Пар
Кристина Кобина
В Атырау пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Ярмарка пройдет 3 апреля на рынке "Аламан", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В районах ЗКО проходят сельхозярмарки
В районах ЗКО проходят сельхозярмарки
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили в пресс-службе акимата Атырау, 3 апреля с 09.00 до 14.00 перед рынком «Аламан» (м/р Атырау-2, строение 20 а, рынок «Аламан») состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей и оптовых поставщиков города Атырау, Жылыойского и Исатайского районов. Кроме этого, в акимате сообщили, что конечные остановки маршрутов №1, 3, 20 были перенесены на территорию рынка «Аламан». Также через рынок «Аламан» проезжают маршруты №10, 55, 62. Маршрут №1: Парк Победы –Авангард конечная остановка –Жилгородок – пр.Азаттык,ост. «Санаторий» – ул.А.Пушкина ост. «Горпарк» – ул.А.Молдагалиевой ост. «Мура»–ул.И.Тайманова ост. «Аквариум»- рынок «Аламан»; Маршрут №3: рынок «Дина» – ост. Привокзальный, - ост. Алмагуль - ул.Махамбета, ост.Драм Театра (Светлана) –через Центральный мост ул.А.Пушкина - ул.А.Молдагуловой – рынок «Аламан»; Маршрут №20: мкр.Балыкшы – пр.Азаттык – ул.Махамбета - ул.Абая – через Центральный мост - ул.Сатпаева- ул.И.Тайманова, ост.Аквариум – рынок Аламан; Маршрут №10: Авангард конечная остановка – И.Тайманов – рынок Аламан – ЖД Вокзал; Маршрут №55: «Алмалы» – «Береке» – рынок «Аламан» –рынок «Дина»; Маршрут №62: «Черная речка» – рынок "Аламан" – рынок "Дина". Стоит отметить, что ярмарка будет проходить в соответствии с санитарными требованиями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ярмарка

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