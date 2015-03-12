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Социум

В Атырау проходят командно-штабные учения «Коктем-2015»

В ходе учений планируется определить степень готовности служб к выполнению задач при угрозе и возникновению паводков, наводнений и затоплений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Марата КУРМАНОВА. - В Атырауской области 18 участков могут попасть под угрозу затопления, но все они взяты под контроль, проведены берегоукрепительные работы и в случае возникновения опасности будут приняты все необходимые меры по недопущению возникновению ЧС, - говорит Марат КУРМАНОВ. Спасатели водно-спасательной службы совместно с сот
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В Атырау проходят командно-штабные учения «Коктем-2015»
В ходе учений планируется определить степень готовности  служб к выполнению задач при угрозе и возникновению паводков, наводнений и  затоплений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям  Марата КУРМАНОВА.
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 - В Атырауской области 18 участков могут попасть под угрозу затопления, но все они взяты под контроль, проведены берегоукрепительные работы и в случае возникновения опасности будут приняты все необходимые меры по недопущению возникновению ЧС, - говорит Марат КУРМАНОВ. Спасатели водно-спасательной службы совместно с сотрудниками "Центра медицины катастроф" провели практические мероприятия по оказанию помощи «пострадавшим» в реке Урал во время весеннего ледохода. Они спасали "тонущих" рыбаков во время весеннего ледохода. После того как спасатели вытащили одного из потерпевших на берег, водолазы в водолазном снаряжении спустились под воду и приступили к поиску тела «утопленника». Спустя некоторое время тело было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. Во время учений также были отработаны мероприятия по эвакуации людей из затопленных домов, проведение водооткачивающих работ.
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