В Атырау проходят командно-штабные учения «Коктем-2015»

В ходе учений планируется определить степень готовности служб к выполнению задач при угрозе и возникновению паводков, наводнений и затоплений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Марата КУРМАНОВА. - В Атырауской области 18 участков могут попасть под угрозу затопления, но все они взяты под контроль, проведены берегоукрепительные работы и в случае возникновения опасности будут приняты все необходимые меры по недопущению возникновению ЧС, - говорит Марат КУРМАНОВ. Спасатели водно-спасательной службы совместно с сот