Экс-председателя правления ТОО «Karabatan Utility Solutions» задержали сотрудники департамента по экономическим расследованиям. Каната Ахметова подозревают в хищении 3,5 миллиардов тенге.

Сегодня, 22 декабря, в Атырау прошла пресс-конференция адвоката и брата задержанного предпринимателя Каната Ахметова с представителями СМИ. Руководство самого ДЭР на встрече с журналистами не присутствовало.

По словам адвоката Руслана Жакупова, больше недели его подзащитный находится в изоляторе временного содержания.

— Канат Хабзадинович занимал должность председателя правления ТОО «KUS» со второго марта 2020 года по 11 ноября 2021 года — то есть 1 год 8 месяцев. 12 декабря ДЭР области начал досудебное расследование по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» по факту якобы хищения 3,5 миллиарда тенге. Средства выделены по проекту «Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз), — рассказывает Жакупов.

​Адвокат заявил, что основанием для регистрации уголовного дела стали два заключения — специалиста АФМ и частного эксперта. В обоих заключениях фигурирует цифра в 2,9 миллиарда — сумма «необоснованного завышения стоимости СМР» и сумма в 600 миллионов тенге — это стоимость «отсутствующего на объекте оборудования (комплекса водоочистных сооружений)».

— Каким образом органы могут устанавливать хищение, если не установлена фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных работ? Преждевременность начала дела, незаконность задержания и последующего ареста Ахметова налицо, — утверждает Руслан Жакупов.

По его словам, Канат Ахметов не подписывал никаких актов о приёмке оборудования. Все они приняты после его увольнения сотрудниками компании, ответственными за строительство данного объекта.

— Также следователь установил, что при задержании 14 декабря Ахметов находился на рабочем месте, на проекте по строительству «Олимпийской деревни» в Карасайском районе. Данную стройку он курирует уже более пяти месяцев, являясь директором по строительству ТОО «Saranda Bulding», входящей в группу компаний «Mabetex». Однако в своём ходатайстве руководитель СОГ ввёл суд в заблуждение, указав ложную информацию о том, что «в момент задержания Ахметов находился вне места жительства и работы на территории Карасайского района Алматинской области и намеревался пересечь государственную границу с Кыргызской Республикой», — сообщил Руслан Жакупов.

Постановление суда и задержание Ахметова обжаловано стороной защиты. Они обратилась к Генеральному прокурору и председателю агентства по финансовому мониторингу.