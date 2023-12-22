По данным «Казгидромета», 23 декабря на западе и юге ЗКО ожидаются туман и гололёд.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +2..+4 градусов, ночью 0..+2 градусов. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.
  • В Актобе будет переменная облачность. Днём ожидается до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +7..+9 градусов, ночью опустятся до +2..+5 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Алматы — переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.