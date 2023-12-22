Трагедия произошла 22 декабря около 18.00 напротив городской больницы №7 города Алматы. Пассажирский автобус врезался в толпу людей, которые стояли на остановке.

По данным пресс-службы департамента полиции города Алматы, пассажир автобуса №47 во время конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание, впоследствии и управление над транспортом. Неуправляемый автобус наехал на людей, а позже столкнулся с четырьмя авто. В результате аварии от полученных травм погибли три человека, еще четверо получили телесные повреждения. Среди них 15-летний подросток. Их доставили в больницу.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД". Назначена экспертиза.

В управлении здравоохранения сообщили, что трое взрослых госпитализированы в городскую клиническую больницу №7. У них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У одного пациента перелом левого бедра. Четвертый пострадавший, 15-летний ребенок, получил перелом костей левой стопы. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе - психологическая.

https://youtube.com/shorts/s_Hs9M2hwfI?si=ui5K2pM_Z6SXX2yq