По 90 тысяч тенге получат участники президентской ёлки в ЗКО

По данным пресс-службы управления образования ЗКО, 24 декабря в 10.00 ресторане Meruert Grand Hall будет организована новогодняя елка «Қош келдің, жаңа жыл!» от имени Президента страны.

В ней примут участие 200 детей из категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями развития, инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей, и одаренных детей в возрасте от 9 до 13 лет.

От имени Президента Республики Казахстан каждому участнику новогодней елки вручат подарки в размере 108 тысяч тенге. Это денежный сертификат на 90 тысяч тенге, энциклопедия для школьников, рюкзак и сладкий подарок.

Кроме этого, участники торжественного мероприятия спектакль «Кім патша?» который пройдет в конференц-зале «Аманат» и спектакль Московского театра «Дед мороз на каникулах» который пройдет в центре искусств «Атамекен».

Безопасность детей будут обеспечивать педагоги, врачи и полицейские. Организовано круглосуточное дежурство.