Наркополицейски ДП ЗКО в поселке Деркул задержали 27-летнего жителя Уральска. При обыске у него обнаружены 20 zip-пакетов с магнитами и мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков составил 20,5 граммов. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Сам мужчина признался, что свертки он крепил к трубам или разбрасывал по земле. Так, наркопотребители, используя металлические вещи, могли найти мефедрон.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта‎». Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.