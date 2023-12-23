Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Алматы

22 декабря пассажирский автобус №47 наехал на толпу людей в районе городской больницы №7. Пассажир автобуса ударил женщину-водителя. Она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус наехал на людей, стоящих на остановке и протаранил четыре автомобиля. В результате аварии три человека погибли. Четверо получили травмы, их госпитализировали.

По данным городского управления здравоохранения, 50-летняя женщина с множественными переломами находится в больнице. Врачи оценивают её состояние как тяжелое. У нее сочетанная травма и травматический шок.

55-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и госпитализирован в отделение нейрохирургии.

У водителя автобуса, 36-летней женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени. Она находится в отделении нейрохирургии.

15-летнего ребенка осмотрела мультидисплинарная бригада в составе хирурга, травматолога, нейрохирурга,. Ему выставлен диагноз ушиб мягких тканей левого коленного сустава. Наложена гипсовая повязка. Ребенка отправили на амбулаторное лечение.