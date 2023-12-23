Санитарные врачи рассказали, как выбрать детям безопасные сладкие подарки и игрушки.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова отметила, что приобретать кульки можно только в местах организованной торговли — магазины, супермаркеты, розничные и оптовые рынки.

В первую очередь нужно обратить внимание не на оригинальность и яркость упаковки, а на её содержимое. В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, идентичные натуральным ароматизаторы, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе.

— Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов. Кроме того, запрещено использовать в новогодних подарках скоропортящиеся продукты, такие как кремовые кондитерские изделия, которые могут послужить факторами возникновения случаев кишечных заболеваний среди детей, — отметила Каткенова.

Каждый подарок должен иметь чёткую, легко читаемую этикетку. Она содержит информацию о продукте на государственном и русском языкам:

наименование продукта;

наименование и местонахождение изготовителя;

масса нетто;

состав продукта;

пищевая ценность;

условия хранения;

срок годности или срок хранения;

обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

информация о подтверждении соответствия.

При выборе необходимо обратить внимание и на прочность упаковки. Конфеты и другие сладости должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не деформированной.

Хранить кондитерские изделия следует в холодильнике или помещении с температурным режимом, указанным на упаковке.

— Ну а если вы хотите подарить мягкую игрушку, не забывайте, она не должна содержать в наполнителе твёрдых или острых инородных предметов. Швы должны быть прочными. Для детей до трёх лет не допускается применять при изготовлении игрушек стекло и ворсованные материалы. Товар должен иметь правильную форму, гладкую поверхность без острых, режущих краев, заусенцев и вмятин, — напомнила эпидемиолог.

Покупатель вправе запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность всех компонентов подарка. Это декларации соответствия и транспортные накладные.