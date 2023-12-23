По данным пресс-секретаря ТОО «Батыс су арнасы» Бауыржана Гилажева, 23 декабря во время аварийно-восстановительных работ обнаружен провал асфальтного покрытия на дорожном полотне по улицам С.Тюленина-Миханова. Оказалось, что обрушился верхний свод канализационного коллектора по улице С.Тюленина в районе частного детского садика.
В данный момент перекрыто дорожное движение по улице С.Тюленина в северном направлении от улицы Жолдыбаева до улицы Михановой.
– Специалисты ТОО «Батыс су арнасы» предпринимают все меры по обеспечению стабильного водоотведения с объектов данного района, перекачиваются канализационные стоки. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Приносим извинения за временные неудобства, - добавил Бауыржан Гилажев.