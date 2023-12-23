Мысли запутанны, в голове множество вопросов «Что делать?», «Как быть?», «Есть ли выход?» А выход, он всегда есть! Вы просто прислушайтесь к сердцу! Только оно, сквозь массу лживых мыслей, доносит нужное и правильное. В момент, когда постигает какое-то несчастье или когда мы находимся в сложной ситуации, самым правильным действием с нашей стороны будет искренне сделанное дуа!

Вознеся руки к небу и произнося слова помощи, мы просим у Всевышнего защиты от того, что может нам навредить. Будучи уверенными, что Всевышний слышит нас, слышит каждое слово и каждую букву, что Он обязательно ответит нам, мы взываем к Его милости. Именно в таком состоянии и следует делать дуа, уповая только на Аллаха и на Его милость. Но порой у нас не хватает терпения и, прося у Всевышнего что-либо, мы желаем получить это как можно скорее, а не получив, говорим, что Мы просили, но наши просьбы не были приняты Всевышним. В хадисе говорится:

«Аллах непременно принимает дуа. Не спешите говорить, что вы делали дуа, а они не были приняты! Просите у Аллаха много, потому что вы просите у Обладателя могущества» (Бухари).

Мы должны понимать, что если мы не получили желаемое на этом свете, значит, Аллах решил наградить нас большим в мире вечном. И мы должны понимать, что Всевышний, лишая нас чего-то, дарует нам большее. Мы должны быть настойчивы в своих дуа и не переставать делать его. просить у Всевышнего посредством тех людей, кто ближе к нему: Пророков, шейхов, авлия… так больше вероятности, что наши дуа будут приняты.

Не обязательно ждать наступления беды, чтобы делать дуа. Мы должны просить защиту от бед и несчастий ещё до того, как они постигнут нас! Просить для себя и для всех мусульман, ведь, когда мусульманин делает дуа за своего брата по вере, ангел ему отвечает: «Амин, и тебе того же!» Мы ведь так сильно нуждаемся в ежесекундной помощи нашего Творца, так что мешает нам поднять руки в молитве и просить??? Просить укрепления имана, украшения нрава, достойную мусульманина смерть и высшей степени Рая. Мы не должны думать, что просим слишком много у Всевышнего, так как сам Создатель повелел нам просить у Него неустанно. Во всех жизненных ситуациях, во всех проблемах «ДУА» должно стать нашей ниточкой к счастью, нашим спасательным кругом, держась за который, мы не утонем в море сомнений и переживаний. Пусть же Всевышний примет дуа каждого из нас, одарит нас крепкой верой, поможет достойно пройти все испытания и соберёт нас всех в Раю! Амин.

Подготовлено Управлением по делам религий по ЗКО