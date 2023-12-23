Начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов отметил, что с приближением Нового года появляются значительные риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Большинство из них возникают из-за пиротехнических изделий. Практика показывает, что все случаи возникновения пожаров и получения травм от пиротехнических изделий произошли из-за несоблюдения элементарных правил.

– Наши сотрудники проводят широкомасштабную агитационно-разъяснительную работу среди населения и организаций. Совместно с акиматами ведется учет объектов, задействованных в проведении новогодних праздников. На данный момент было взято на учет 159 объектов, среди которых 136 объектов образования, 19 объектов здравоохранения, четыре интерната для лиц с ограниченными возможностями. Специалисты ЧС осмотрели противопожарное состояние, администрации и персоналу разъяснили требования пожарной безопасности. На этих объектах обеспечен постоянный мониторинг, - сказал Ернур Сапаров.

Более того на объектах где будут проводиться новогодние культурно-массовые мероприятия городского и областного значения будет выставлена пожарной техники.

Вместе с тем пожарные вместе с полицейскими и волонтерами планируют посетить места массового скопления людей и возможных местах торговли пиротехнических изделий. Это торговые дома, рынки, специализированные магазины.

Категорически запрещается:

  • использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности; 
  • применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 
  • взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения; 
  • запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования; 
  • наклоняться над изделием во время его использования; 
  • использовать изделия с истёкшим сроком годности, а также с видимыми повреждениями; 
  • производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия; 
  • использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, а так же запускать салюты с балконов и лоджий; 
  • разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия; 
  • сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях.