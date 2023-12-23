Начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов отметил, что с приближением Нового года появляются значительные риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Большинство из них возникают из-за пиротехнических изделий. Практика показывает, что все случаи возникновения пожаров и получения травм от пиротехнических изделий произошли из-за несоблюдения элементарных правил.
– Наши сотрудники проводят широкомасштабную агитационно-разъяснительную работу среди населения и организаций. Совместно с акиматами ведется учет объектов, задействованных в проведении новогодних праздников. На данный момент было взято на учет 159 объектов, среди которых 136 объектов образования, 19 объектов здравоохранения, четыре интерната для лиц с ограниченными возможностями. Специалисты ЧС осмотрели противопожарное состояние, администрации и персоналу разъяснили требования пожарной безопасности. На этих объектах обеспечен постоянный мониторинг, - сказал Ернур Сапаров.
Более того на объектах где будут проводиться новогодние культурно-массовые мероприятия городского и областного значения будет выставлена пожарной техники.
Вместе с тем пожарные вместе с полицейскими и волонтерами планируют посетить места массового скопления людей и возможных местах торговли пиротехнических изделий. Это торговые дома, рынки, специализированные магазины.
Категорически запрещается:
- использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности;
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;
- запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;
- наклоняться над изделием во время его использования;
- использовать изделия с истёкшим сроком годности, а также с видимыми повреждениями;
- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;
- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, а так же запускать салюты с балконов и лоджий;
- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях.