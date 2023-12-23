Начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов отметил, что с приближением Нового года появляются значительные риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Большинство из них возникают из-за пиротехнических изделий. Практика показывает, что все случаи возникновения пожаров и получения травм от пиротехнических изделий произошли из-за несоблюдения элементарных правил.

– Наши сотрудники проводят широкомасштабную агитационно-разъяснительную работу среди населения и организаций. Совместно с акиматами ведется учет объектов, задействованных в проведении новогодних праздников. На данный момент было взято на учет 159 объектов, среди которых 136 объектов образования, 19 объектов здравоохранения, четыре интерната для лиц с ограниченными возможностями. Специалисты ЧС осмотрели противопожарное состояние, администрации и персоналу разъяснили требования пожарной безопасности. На этих объектах обеспечен постоянный мониторинг, - сказал Ернур Сапаров.

Более того на объектах где будут проводиться новогодние культурно-массовые мероприятия городского и областного значения будет выставлена пожарной техники.

Вместе с тем пожарные вместе с полицейскими и волонтерами планируют посетить места массового скопления людей и возможных местах торговли пиротехнических изделий. Это торговые дома, рынки, специализированные магазины.