По данным РГП «Казгидромет», 24 декабря днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
- В Уральске прогнозируют снег с дождем, туман и гололед. В дневное время температура воздуха составит -1..+1 градусов, ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — осадки в виде снега с дождем. Днём будет +1..+3 градусов, ночью 0..+2 градусов. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.
- В Актобе будет облачно, так же снег с дождем. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Алматы — переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до -1..+1 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.