Касым-Жомарт Токаев подписал закон о корпорации "Правительство для граждан", парке "Астана хаб" и дактилоскопической регистрации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере оказания государственных услуг. Предусмотрены также поправки, касающиеся деятельности международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации. В частности, закон предусматривает усиление ответственности сотрудников Государственной корпорации "Правительство для граждан", а также предусматривает добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан Казахстана.

Согласно закону для граждан Казахстана вводится добровольная дактилоскопия только с их согласия. Вместе с тем обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина сохраняется в случае получения удостоверения личности моряка. В свою очередь, для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, обязательная дактилоскопическая регистрация вводится в случаях, установленных законом.

Закон также предусматривает изменение статуса корпорации "Правительство для граждан". Теперь она не будет единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание госуслуг. Функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов передадут субъектам предпринимательства, а именно партнерским организациям через заключение партнерских соглашений.

У госкорпорации появится компетенция по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы "Е-Өтініш".