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В Атырау скончался писатель и драматург Рахымжан Отарбаев
Известный казахский писатель и драматург скончался в ночь на 17 февраля в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ratel.kz Рахымжан Отарбаев родился 19 октября 1956 года в Курмангазинском районе Атырауской области. В 1977 году окончил филологический факультет Уральского педагогического института. Работал в газете «Қазақ әдебиеті», журнале «Жалын», в посольстве. Занимал должности руководителя Мангистауской областной телерадиокомпании, директора Казахского областного драматического театра имени Махамбета, заведующего сектором в Администрации Президента РК,
Известный казахский писатель и драматург скончался в ночь на 17 февраля в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта ratel.kz
Рахымжан Отарбаев родился 19 октября 1956 года в Курмангазинском районе Атырауской области. В 1977 году окончил филологический факультет Уральского педагогического института. Работал в газете «Қазақ әдебиеті», журнале «Жалын», в посольстве.
Занимал должности руководителя Мангистауской областной телерадиокомпании, директора Казахского областного драматического театра имени Махамбета, заведующего сектором в Администрации Президента РК, генерального директора Национальной академической библиотеки РК, работал директором-главным редактором журнала «Ак Жайык kz».
В ноябре 2016 года в Анкаре прошла презентация сборника рассказов писателя «Ак кобелектер» и романа «Бас». До настоящего времени писатель являлся художественным руководителем областного Драматического театра им.М.Утемисова.
Рахимжан ОТАРБАЕВ являетя членом Союза правления писателей Республики Казахстан и казахского Пен-клуба. Лауреат Республиканской премии имени Махамбета, лауреат Международной премии имени Ч. Айтматова. Академик Международной академии Айтматова. Заслуженный деятель Республики Казахстан. Почетный профессор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, почетный гражданин Курмангазинского района Атырауской области.
В разные годы были опубликованы вышедшие из-под пера писателя произведения "Шер", "Жұлдыздар құлаған жер", "Жайық жыры", "Қараша қаздар қайтқанда", "Дауысыңды естідім", "Отверженный мир" и двухтомный сборник избранных произведений. Пекинское издательство "Ұлттар" опубликовало на казахском и китайском языках двухтомник его произведений, российское издательство "Художественная литература" выпустило на русском языке его однотомник, книги автора изданы на киргизском языке. Отдельные произведения опубликованы на турецком, арабском, английском языках.
Заметных успехов ОТАРБАЕВ добился и в области драматургии. Его пьесы "Султан Бейбарс", "Бас", "Нашақор жайлы новелла", "Нұржауған-ғұмыр", "Сырым батыр", "Мұстафа Шоқай" и более десяти других поставлены в республиканских и зарубежных театрах.