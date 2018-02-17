В Атырау скончался писатель и драматург Рахымжан Отарбаев

Известный казахский писатель и драматург скончался в ночь на 17 февраля в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ratel.kz Рахымжан Отарбаев родился 19 октября 1956 года в Курмангазинском районе Атырауской области. В 1977 году окончил филологический факультет Уральского педагогического института. Работал в газете «Қазақ әдебиеті», журнале «Жалын», в посольстве. Занимал должности руководителя Мангистауской областной телерадиокомпании, директора Казахского областного драматического театра имени Махамбета, заведующего сектором в Администрации Президента РК,