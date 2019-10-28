В Атырау скончался военнослужащий

26 октября военнослужащий был доставлен в тяжелом состоянии в областную больницу фельдшером войсковой части, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе проведённых клинико-лабораторных обследований, консультации узких специалистов, пациенту выставлен предварительный диагноз - менингококковая инфекция, подозрительный случай, молниеносная форма. Пациент госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на проведённую интенсивную терапию, пациент спустя 5 часов экзотирован, - отметили в облздраве. По предварительным данным военнослужащий обратился