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Социум

В Атырау скончался военнослужащий

26 октября военнослужащий был доставлен в тяжелом состоянии в областную больницу фельдшером войсковой части, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе проведённых клинико-лабораторных обследований, консультации узких специалистов, пациенту выставлен предварительный диагноз - менингококковая инфекция, подозрительный случай, молниеносная форма. Пациент госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на проведённую интенсивную терапию, пациент спустя 5 часов экзотирован, - отметили в облздраве. По предварительным данным военнослужащий обратился
gorod
В Атырау скончался военнослужащий
26 октября военнослужащий был доставлен  в тяжелом состоянии в областную больницу фельдшером войсковой части, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе проведённых клинико-лабораторных обследований, консультации узких специалистов, пациенту выставлен предварительный диагноз - менингококковая инфекция, подозрительный случай, молниеносная форма. Пациент госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на проведённую интенсивную терапию, пациент спустя 5 часов экзотирован, - отметили в облздраве. По предварительным данным военнослужащий обратился за медицинской помощью в медпункт воисковой части 26 октября. Сам солдат родом из Кызылординской области, он прибыл на службу 16 октября. - Управлением здравоохранения создана комиссия по расследованию данного случая. В воинской части 27 октября проведены противоэпидемические, профилактические мероприятия: проведён медицинский осмотр врачом и обследование всех контактировавших, назначена и начата антибиотикопрофилактика контактным по показаниям. Среди контактных лиц с подозрением на менингококковую инфекцию не выявлено, ведётся медицинское наблюдение, - сообщили в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
солдат менингококковая инфекция

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