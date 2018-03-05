В Атырау сотрудники ветстанции убивают кошек на глазах у прохожих (видео)
Двоих сотрудников городской ветеринарной станции, занимающихся отстрелом кошек во дворах жилых домов днем, сняли на видео очевидцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото и видео двоих неизвестных мужчин, уезжающих с места отстрела, было опубликовано в паблике @pomozhem_zhivotnym_atyrau. - Сегодня днём в районе санатория Алипова, 32 они при всех убили 2 кошек. Девушка успела выйти с соседом и спасти ещё двоих. По словам самих мужчин, их вызвал участковый, и надо обращаться в акимат якобы соседи жаловались на беспризорных кошек, бегающих по двору. По словам участкового инспектора, ном