Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау сотрудники ветстанции убивают кошек на глазах у прохожих (видео)

Двоих сотрудников городской ветеринарной станции, занимающихся отстрелом кошек во дворах жилых домов днем, сняли на видео очевидцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото и видео двоих неизвестных мужчин, уезжающих с места отстрела, было опубликовано в паблике @pomozhem_zhivotnym_atyrau. - Сегодня днём в районе санатория Алипова, 32 они при всех убили 2 кошек. Девушка успела выйти с соседом и спасти ещё двоих. По словам самих мужчин, их вызвал участковый, и надо обращаться в акимат якобы соседи жаловались на беспризорных кошек, бегающих по двору. По словам участкового инспектора, ном
gorod
В Атырау сотрудники ветстанции убивают кошек на глазах у прохожих (видео)
Двоих сотрудников городской ветеринарной станции, занимающихся отстрелом кошек во дворах жилых домов днем, сняли на видео очевидцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото и видео двоих неизвестных мужчин, уезжающих с места отстрела, было  опубликовано в паблике @pomozhem_zhivotnym_atyrau.  - Сегодня днём в районе санатория Алипова, 32 они при всех убили 2 кошек. Девушка успела выйти с соседом и спасти ещё двоих. По словам самих мужчин, их вызвал участковый, и надо обращаться в акимат якобы соседи жаловались на беспризорных кошек, бегающих по двору. По словам участкового инспектора, номера автомобиля принадлежат городской ветеринарной станции. Заявка на уничтожение собак поступила от соседки, проживающей по тому же адресу, которая в течение двух месяцев просила приехать и забрать животных, и думала, что кошек не отстреливают, а лишь усыпляют. На отстрел  разрешение есть, но я попросила показать все документы, почему это происходит в дневное время суток и почему они всех без разбора убивают. Кошку на поводок посадить нереально ведь, - говорится в комментарии к видео.   Как в городской ветеринарной станции сообщили, что человек, запечатленный на видео, Еркинбек АМИРБАЕВ, бригадир охотников КГУ "Атырауская городская ветеринарная станция". Данная бригада занимается отловом и уничтожением бродячих собак и кошек в соответствии с решением областного маслихата №364-V от 13 марта 2015 года. - Все действия сотрудниками станции производятся законно без каких-либо нарушений, - прокомментировали данный факт специалисты в ветстанции в чат-канала Telegram "Акимат Атырауской области".
dBQK6EmiGN0 Ерлан ОМАРОВ
отстрел Кошки станция

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article