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Социум

В Атырау стабилизируют цену на муку и хлеб

Для этого будет приобретено 16 тысяч тонн зерновых по льготной цене, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Иллюстративное фото из архива "МГ" Двусторонний меморандум, призванный стабилизировать в области цены на хлеб, подписали заместитель акима Атырауской области Кайрат Нурлыбаев и директор ТОО «Карат» Олжас Сисекенов. С помощью этого меморандума будут стабилизированы цены на хлеб и муку 1 сорта в торговой сети «Даулет нан». Наряду с этим ведутся работы по закупке для других пекарен города Атырау муки по доступной цене через Желаевский комбинат хлебопродуктов. Документ
Дана Рахметова
В Атырау стабилизируют цену на муку и хлеб
Для этого будет приобретено 16 тысяч тонн зерновых по льготной цене, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
В Атырау подорожал хлеб
В Атырау подорожал хлеб
Иллюстративное фото из архива "МГ" Двусторонний меморандум, призванный стабилизировать в области цены на хлеб, подписали заместитель акима Атырауской области Кайрат Нурлыбаев и директор ТОО «Карат» Олжас Сисекенов. С помощью этого меморандума будут стабилизированы цены на хлеб и муку 1 сорта в торговой сети «Даулет нан». Наряду с этим ведутся работы по закупке для других пекарен города Атырау муки по доступной цене через Желаевский комбинат хлебопродуктов. Документ подписан на основании договора, заключенного между Министерством сельского хозяйства РК, АО «НК «Продовольственная договорная корпорация» и акиматом Атырауской области. В рамках данного трехстороннего меморандума мукомольное предприятие ТОО «Карат» признан оператором по области. В соответствии с этим документом в этом году будет приобретено 16 тысяч тонн зерновых изделий по льготной цене для названной компании. В соответствии с названным соглашением в этом году будет приобретено 16 тысяч тонн зерновых изделий по льготной цене для компании, признанной мукомольным оператором по области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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