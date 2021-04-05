В Атырау стабилизируют цену на муку и хлеб

Для этого будет приобретено 16 тысяч тонн зерновых по льготной цене, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Иллюстративное фото из архива "МГ" Двусторонний меморандум, призванный стабилизировать в области цены на хлеб, подписали заместитель акима Атырауской области Кайрат Нурлыбаев и директор ТОО «Карат» Олжас Сисекенов. С помощью этого меморандума будут стабилизированы цены на хлеб и муку 1 сорта в торговой сети «Даулет нан». Наряду с этим ведутся работы по закупке для других пекарен города Атырау муки по доступной цене через Желаевский комбинат хлебопродуктов. Документ