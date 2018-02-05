В Атырау стая бродячих собак напугала учеников у ворот школы

Стая бродячих собак атаковала школу в одном из пригородных микрорайонов Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Видео того, как школьники прячутся во дворе школы и не могут выйти за ворота, активно распространяется в социальных сетях и было опубликовано в паблике @atyrauoil. В страхе быть покусанными несколько школьников даже залезли на мусорные баки во дворе учебного заведения. Судя по комментарию к видео, школа находится в пригородном микрорайоне Сарыкамыс. Как сообщили в городской ветеринарной станции, которая занимается отстрелом бродячих собак, вызова по данному адресу за посл