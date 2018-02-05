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Социум

В Атырау стая бродячих собак напугала учеников у ворот школы

Стая бродячих собак атаковала школу в одном из пригородных микрорайонов Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Видео того, как школьники прячутся во дворе школы и не могут выйти за ворота, активно распространяется в социальных сетях и было опубликовано в паблике @atyrauoil. В страхе быть покусанными несколько школьников даже залезли на мусорные баки во дворе учебного заведения. Судя по комментарию к видео, школа находится в пригородном микрорайоне Сарыкамыс. Как сообщили в городской ветеринарной станции, которая занимается отстрелом бродячих собак, вызова по данному адресу за посл
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В Атырау стая бродячих собак напугала учеников у ворот школы
Стая бродячих собак атаковала школу в одном из пригородных микрорайонов Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Видео того, как школьники прячутся во дворе школы и не могут выйти за ворота, активно распространяется в социальных сетях и было опубликовано в паблике @atyrauoil.  В страхе быть покусанными несколько школьников даже залезли на мусорные баки во дворе учебного заведения. Судя по комментарию к видео, школа находится в пригородном микрорайоне Сарыкамыс. Как сообщили в городской ветеринарной станции, которая занимается отстрелом бродячих собак, вызова по данному адресу за последние дни к ним не поступало. Между тем, подать заявку на отстрел бродячих собак и кошек жители г.Атырау и его пригорода могут по номеру по номеру 8(7122) 30-38-74. Как уточнил главный врач детской областной больницы Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ, детей с укусами собак с начала года к ним не поступало. Отметим, что в январе в Атырау и его пригородных сельских округах было отстрелено 225 бродячих собак.
-u-pYiAiCdI Камилла МАЛИК  
школа Дети собаки

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