В Атырау строят завод по производству геополотна и вагонных вкладышей

На территории частного индустриального парка в Атырау заложили фундамент завода «Талшыктекс». Здесь будут производить геополотно из тканого полипропилена мощностью около 10 миллионов квадратных метров в год. Об этом сообщил руководитель частного индустриального парка Азамат Асылбеков.



Текстильный полипропилен является незаменимым продуктом для дорожного строительства и берегоукрепительных работ, а также для сельского хозяйства. А на втором этапе проекта планируют выпускать специальные вкладыши, которые будут использовать в качестве защитного слоя при перевозке товарно-грузовыми вагонами в количестве около 50 тысяч штук в год. Вкладыши адаптируются к форме вагона и позволяют защитить товар изнутри.

— Мы планируем не только закупать готовую продукцию на территории страны, но и экспортировать её. К примеру, после реализации проекта у нас появится возможность производить вкладыши для вагонов, которые используют нефтегазовые компании региона при перевозке серы. А поскольку тканый полипропилен используется при строительстве автомагистралей, он пользуется большим спросом как в нашей стране, так и в других странах. В частности, мы намерены выйти на рынки России, Турции, Азербайджана и Узбекистана, —рассказал Азамат Асылбеков.

Рядом с этим же заводом идёт строительство комплекса «Фибратекс», который будет производить продукцию из штапельного волокна, не имеющего аналогов в Казахстане. Компания планирует выпускать около 6 000 тонн продукции в год.

— Недавно в Атырау открыли завод по производству нетканого геотекстиля. Необходимым сырьем для него является штапельное волокно. К сожалению, этот вид сырья у нас не производится. Поэтому, мы собираемся производить его сами. В мае следующего года мы намерены завершить строительные работы и запустить завод стоимостью 1,8 миллиарда тенге, — расссказал Азамат Асылбеков.

Кроме того, на территории индустриального парка в следующем году начнется разработка проектно-сметной документации еще двух экологически значимых проектов: «Геофлекс» и «Атырауский картонный завод».

В перспективе после полного ввода в эксплуатацию промышленных объектов создадут более 200 постоянных рабочих мест.